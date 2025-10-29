"Ecco come Hamas ha inscenato il ritrovamento dei resti di un ostaggio", il video pubblicato da Israele

Un video diffuso dall’esercito israeliano proverebbe che Hamas ha inscenato il ritrovamento dei resti di un ostaggio a Gaza. Nel filmato si vede un sacco bianco per cadaveri gettato fuori da un edificio danneggiato, seppellito da tre uomini mascherati e poi riesumato prima che vengano scattate fotografie. La posizione del video è stata geolocalizzata, ma non è stata confermata la data né se il sacco contenesse effettivamente resti umani. I resti riconsegnati a Israele il 27 ottobre sono stati identificati come quelli di Ofir Tzarfati, rapito durante l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e ucciso in prigionia. Il portavoce del governo israeliano ha definito la scena un “vergognoso inganno”. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha precisato che il suo team era presente “in buona fede” e non era a conoscenza delle circostanze del ritrovamento.