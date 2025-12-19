Logo Tgcom24
IN ARGENTINA

È morta Kshamenk, l'orca più sola del mondo

Era l'ultima orca in cattività del Sud America, è morta dopo oltre 30 anni trascorsi in solitudine in una piccola vasca di un parco acquatico in Argentina

19 Dic 2025 - 13:25
01:34 

E' morta sola, in silenzio, lontano dall'oceano. Si chiamava Kshamenk ed era l'ultima orca in cattività del Sud America. Dopo oltre trent'anni rinchiusa in una vasca di cemento, la sua storia finisce a causa di un arresto cardio-respiratorio nel Parco acquatico Mundo Marino, in Argentina. Nessun branco attorno, niente mare aperto. Solo le grate e l'acqua stagnante che per decenni sono state il suo mondo. Kshamenk era nata libera. Aveva nuotato con il suo pod, la famiglia che per le orche è tutto: identità, comunicazione, sopravvivenza.
  

 

video evidenza