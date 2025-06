"Don, se fai gol mi faccio suora": ecco come finisce

Don Roberto Fischer è il prete italiano più seguito sui social. Solo su TikTok vanta mezzo milione di follower, oltre ai 77mila di Instagram. Parroco della Santissima Annunziata del Chiappeto a Borgoratti, don Roberto sostiene da sempre che l'ironia sia la chiave per parlare di fede ai giovani. E ironico è sicuramente uno dei suoi ultimi video. Una ragazza gli ha scritto in un commento: "Don, se fai gol nel bidone giuro che mi faccio suora" e don Roberto ha accettato la sfida. E ha segnato, per poi girarsi verso la camera e dire: "Tra l'altro suo Elena suona proprio bene". Chissà come avrà preso questo gol l'autrice del commento...