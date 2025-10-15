"Distrutta nave narcos": e Trump pubblica il video

Donald Trump ha pubblicato sui social un video in cui si vede la distruzione di una nave nel mare di dei Caraibi e che, secondo il presidente Usa, trasportava droga, cocaina e fentanyl. Nel post Trump ha scritto: "Su mio ordine le forze armate statunitensi hanno condotto un nuovo attacco contro i cartelli della droga, straordinariamente violenti, che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale, la politica estera e gli interessi vitali degli Stati Uniti".