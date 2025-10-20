Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
IN CENTINAIA A MILANO

"Denunciate", l'urlo di dolore alla fiaccolata per Pamela Genini

Presente anche Una Smirnova, la madre della ragazza

20 Ott 2025 - 12:16
01:36 

Centinaia di persone sono scese in piazza in via Iglesias 33, nel quartiere Gorla a Milano, per una fiaccolata in memoria di Pamela Genini, la 29enne assassinata dal suo ex compagno il 14 ottobre. I manifestanti si sono radunati sotto l'appartamento dove è avvenuto il delitto e hanno ricordato la vittima con un momento di silenzio e lunghi applausi. Poi l'urlo di dolore: "Denunciate, denunciate". Presente alla fiaccolata anche Una Smirnova, la madre della ragazza, insieme al compagno.