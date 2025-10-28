"Dentro" l'uragano Melissa: le spettacolari immagini dall'aereo

Logo Tgcom24
28 Ott 2025 - 11:40
 Il Dipartimento della guerra degli Stati Uniti ha pubblicato immagini spettacolari dall'interno dell'uragano Melissa. Nel video si vede l'aereo affrontare un vero e proprio muro di nuvole. Un equipaggio della riserva dell'aeronautica americana del 53° squadrone di ricognizione meteorologica, noto come "cacciatori di uragani", ha effettuato diversi passaggi nel bel mezzo dell'uragano per raccogliere dati. Lunedì l'uragano Melissa si è intensificato trasformandosi in una tempesta di categoria 5 avvicinandosi alla Giamaica. Con quella forza, sarebbe l’uragano più forte a colpire l’isola da quando è iniziata la registrazione dei dati nel 1851.