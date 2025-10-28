"Dentro" l'uragano Melissa: le spettacolari immagini dall'aereo

Il volo dell'aeronautica americana in un autentico muro di nuvole
Il Dipartimento della guerra degli Stati Uniti ha pubblicato immagini spettacolari dall'interno dell'uragano Melissa. Nel video si vede l'aereo affrontare un vero e proprio muro di nuvole. Un equipaggio della riserva dell'aeronautica americana del 53° squadrone di ricognizione meteorologica, noto come "cacciatori di uragani", ha effettuato diversi passaggi nel bel mezzo dell'uragano per raccogliere dati. Lunedì l'uragano Melissa si è intensificato trasformandosi in una tempesta di categoria 5 avvicinandosi alla Giamaica. Con quella forza, sarebbe l’uragano più forte a colpire l’isola da quando è iniziata la registrazione dei dati nel 1851.