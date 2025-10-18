"Democracy is at risk": Schlein parla in inglese al congresso del Pse

La segretaria del Pd Elly Schlein è intervenuta, in lingua inglese, al congresso del Pse ad Amsterdam. "Qual è la situazione nel mio Paese, dove - come sapete - abbiamo un governo di estrema destra, guidato da Giorgia Meloni? È semplice: loro tagliano la sanità pubblica; ci sono sei milioni di italiani che non hanno accesso alle cure, agli ospedali", ha detto la leader dem. "Al tempo stesso tagliano la scuola pubblica. Ci sono 6mila insegnanti in meno rispetto all'anno scorso. E al tempo stesso bocciano la nostra proposta di un salario, in uno dei Paesi che ha i più bassi salari d'Europa", ha aggiunto.