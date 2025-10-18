Logo Tgcom24
Politica
IN VERSIONE INEDITA

"Democracy is at risk": Schlein parla in inglese al congresso del Pse

"La democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l'estrema destra è al governo", ha affermato la segretaria del Pd

18 Ott 2025 - 14:40
01:16 

La segretaria del Pd Elly Schlein è intervenuta, in lingua inglese, al congresso del Pse ad Amsterdam. "Qual è la situazione nel mio Paese, dove - come sapete - abbiamo un governo di estrema destra, guidato da Giorgia Meloni? È semplice: loro tagliano la sanità pubblica; ci sono sei milioni di italiani che non hanno accesso alle cure, agli ospedali", ha detto la leader dem. "Al tempo stesso tagliano la scuola pubblica. Ci sono 6mila insegnanti in meno rispetto all'anno scorso. E al tempo stesso bocciano la nostra proposta di un salario, in uno dei Paesi che ha i più bassi salari d'Europa", ha aggiunto.

"Sanno fare solo propaganda. Creano un clima d'odio di contrapposizione di divisione, e noi ogni giorno ne paghiamo le conseguenze. La scorsa settimana, a Firenze, il primo ministro del mio Paese ha detto che le opposizioni sono peggio dei terroristi", ha ricordato Schlein. "In questo clima voglio esprimere la mia solidarietà a uno dei più famosi giornalisti d'inchiesta del mio Paese, Sigfrido Ranucci, perché davanti a casa sua è esplosa una bomba. Insomma: la democrazia è a rischio, la libertà di parola è a rischio quando l'estrema destra è al governo", ha concluso.

