E' la storia di Sergio e della moglie Ana, una coppia che oggi vive in Friuli, in provincia di Pordenone. Sergio, in quel 1977, era uno studente di teologia, nell'Argentina della dittatura, quando nella baraccopoli dove operava come volontario fu prelevato dai militari. Solo grazie all'intervento di Bergoglio, allora superiore dei gesuiti, riuscì ad essere liberato.