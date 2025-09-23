Corteo pro-Pal, Meloni: "Immagini indegne di violenze"

Usa parole forti Giorgia Meloni per condannare le immagini che arrivano dagli scontri a Milano durante la manifestazione pro-Pal. "Immagini indegne di violenze e distruzioni che nulla hanno a che vedere con la solidarietà e che non cambieranno di una virgola la vita delle persone a Gaza - scrive la premier sui social - mi auguro parole chiare di condanna da parte degli organizzatori dello sciopero e da tutte le forze politiche". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi parla di attacco deliberato contro la polizia. "Sono scene inaccettabili, che nulla hanno a che fare con i temi della pace e del conflitto israelo-palestinese - afferma il numero uno del Viminale - "I professionisti del disordine hanno svilito quelle cause, strumentalizzandole, al solo scopo di esercitare violenza contro le Forze dell'ordine". Durissimo anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini: "Impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni, in caso di danni pagheranno di tasca loro. Perchè - attacca Salvini - Quelli che hanno assaltato stazioni, bloccato autostrade e porti non hanno a cuore i bambini di Gaza e la fine delle guerre ma vogliono lo scontro sociale". Di vandalismo parla il sindaco di Milano Giuseppe Sala.