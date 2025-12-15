"Chi vuol essere milionario - Il Torneo", Vittoria vince un milione di euro

Vincere un milione di euro e dover attendere per festeggiare. Questo è quello che è successo durante la seconda puntata di "Chi vuol essere milionario - Il torneo" in onda domenica 14 dicembre, a Vittoria Licari: la concorrente è stata la prima di questa edizione a leggere e a rispondere correttamente alla domanda più ambita. Tuttavia, il nuovo format del programma di Gerry Scotti ha messo a dura prova le coronarie della donna: infatti, dopo di lei anche Marco è arrivato in vetta alla scalata, per tentare di rispondere alla domanda da un milionario. E solo alla fine di una serata ad alta tensione ha potuto gioire per il montepremi più alto.