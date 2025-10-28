Logo Tgcom24
Mondo
in tribunale una decina di imputati

"Brigitte Macron un trans", al via il processo a Parigi

Imputati accusati di diffondere fake news

di Eliano Rossi
28 Ott 2025 - 13:26
01:32 

Un processo che farà rumore. Da una parte la premier dame di Francia, Brigitte Macron, dall'altra 10 imputati, accusati di aver diffuso una bufala diventata globale: ovvero che la moglie del presidente francese sia nata uomo. Una vicenda assurda, che si trascina da tempo ed ha varcato i confini d'Oltralpe, quando lo scorso luglio la coppia presidenziale francese è stata costretta a denunciare un'influencer conservatrice, Candace Owens, accusata di aver diffuso la fake news negli Usa. Tra gli imputati, che ora rischiano fino a due anni di carcere, ci sono influencer, medium, avvocati. Secondo le loro teorie complottiste, Brigitte Macron sarebbe nata con il nome di Jean Michel Trogneux - in realtà suo fratello - e avrebbe cambiato sesso in seguito, prima di conoscere il giovane Emanuel, futuro presidente della Repubblica.

brigitte macron
video evidenza