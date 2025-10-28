"Brigitte Macron un trans", al via il processo a Parigi

Imputati accusati di diffondere fake newsdi Eliano Rossi
Un processo che farà rumore. Da una parte la premier dame di Francia, Brigitte Macron, dall'altra 10 imputati, accusati di aver diffuso una bufala diventata globale: ovvero che la moglie del presidente francese sia nata uomo. Una vicenda assurda, che si trascina da tempo ed ha varcato i confini d'Oltralpe, quando lo scorso luglio la coppia presidenziale francese è stata costretta a denunciare un'influencer conservatrice, Candace Owens, accusata di aver diffuso la fake news negli Usa. Tra gli imputati, che ora rischiano fino a due anni di carcere, ci sono influencer, medium, avvocati. Secondo le loro teorie complottiste, Brigitte Macron sarebbe nata con il nome di Jean Michel Trogneux - in realtà suo fratello - e avrebbe cambiato sesso in seguito, prima di conoscere il giovane Emanuel, futuro presidente della Repubblica.