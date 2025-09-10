Logo Tgcom24
"Blocchiamo tutto", proteste a Parigi

Gli scontri tra polizia e manifestanti vicino a un liceo

10 Set 2025 - 10:39
01:22 

Gli scontri tra polizia e manifestanti vicino a un liceo di Parigi nell'ambito delle proteste nazionali "Blocchiamo tutto", all'indomani della nomina del nuovo premier Lecornu.

