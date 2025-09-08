Logo Tgcom24
Attentato sul bus a Gerusalemme: morti e feriti

"I terroristi sono saliti sul bus e hanno aperto il fuoco."La sparatoria è avvenuta alla fermata all'incrocio Ramot

08 Set 2025 - 10:44
