Afghanistan, girano vestiti da "Peaky Blinders": quattro giovani ammoniti dai talebani

Il caso ha assunto una dimensione nazionale e internazionale, tanto da indurre il portavoce del ministero talebano per la Propagazione della virtù e la Prevenzione del vizio, Saiful Islam Khyber, a chiarire la posizione dell'Emirato. "Sono stati sorpresi a promuovere la cultura cinematografica e a imitare gli attori cinematografici di Herat, ed è stato avviato un programma per rieducarli. Abbiamo salvato questo Paese dalla promozione di cattive culture con grandi sacrifici, e ora lo stiamo difendendo - ha affermato Khyber - i giovani non sono stati arrestati, solo convocati, consigliati e rilasciati".