Afghanistan, girano vestiti da "Peaky Blinders": quattro giovani ammoniti dai talebani

Il portavoce del ministero talebano per la Propagazione della virtù e la Prevenzione del vizio:""Avviato un programma per rieducarli"
Hanno pubblicato sui social contenuti che li ritraggono vestiti in abiti che ricordano la famosa serie televisiva "Peaky Blinders". In alcuni post sui social, tra cui Tik Tok, il gruppo posa con abiti scuri, cappotti e coppole tipici della fittizia famiglia criminale Shelby raffigurata nella serie. Quattro ragazzi afgani, provenienti da Jebrael, nella provincia occidentale afgana di Herat, sono stati ammoniti dalle leadership dirigente talebana dell'autoproclamato Emirato islamico dell'Afghanistan.
Il caso ha assunto una dimensione nazionale e internazionale, tanto da indurre il portavoce del ministero talebano per la Propagazione della virtù e la Prevenzione del vizio, Saiful Islam Khyber, a chiarire la posizione dell'Emirato. "Sono stati sorpresi a promuovere la cultura cinematografica e a imitare gli attori cinematografici di Herat, ed è stato avviato un programma per rieducarli. Abbiamo salvato questo Paese dalla promozione di cattive culture con grandi sacrifici, e ora lo stiamo difendendo - ha affermato Khyber - i giovani non sono stati arrestati, solo convocati, consigliati e rilasciati".