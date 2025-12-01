Logo Tgcom24
Aveva 92 anni

Addio Pietrangeli, leggenda del tennis italiano

Fu capitano nella storica Coppa Davis vinta nel 1976, due trionfi al Roland Garros

di Davide Dezan
01 Dic 2025 - 10:36
01:39 

Fino all'avvento di Sinner era l'unico tennista italiano ad aver vinto due slam - entrambi a Parigi - nel '59 e nel '60 da affiancare a un'altra meravigliosa doppietta agli internazionali d’Italia nel '57 e nel '61. Nicola Pietrangeli era nato a Tunisi l'11 settembre del 1933 ed è stato un uomo che ha dedicato tutta la vita allo sport che più amava: prima da giocatore, fino ad arrivare a essere il numero tre della classifica mondiale nell'era pre-open, e poi da capitano, in quella storica avventura che portò in Italia la coppa Davis (per la prima volta) nel 1976 con l'indimenticabile squadra formata da Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli.

