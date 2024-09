Zelensky: "Grazie a Meloni per il sostegno"

Lascia il Forum Ambrosetti di Cernobbio, il presidente ucraino Zelensky, ringrazia Giorgia Meloni e l'Italia per il sostegno a Kiev. Durante l'incontro con la presidente del Consiglio - durato 40 minuti - avrebbe parlato della ricostruzione dell'Ucraina e del ripristino del sistema energetico, in vista della prossima Ukraine Recovery Conference, che si terrà nel nostro Paese, l'anno prossimo. I due hanno discusso degli ultimi sviluppi sul campo di battaglia e delle necessità più urgenti di Kiev in vista dell'inverno.