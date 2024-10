Zelensky incontra Meloni: conferenza di ricostruzione a Roma nel luglio 2025

Zelensky è impegnato in un tour europeo. Dopo Londra, il presidente ucraino è venuto a Roma dove ha incontrato il premier Meloni. "La resistenza ucraina è eroica - ha detto Meloni -, l'Italia sarà al fianco di Kiev finché sarà necessario". Poi ha annunciato per il 10 e l'11 luglio 2025 una conferenza di ricostruzione per l'Ucraina a Roma. Intanto le truppe russe hanno colpito Odessa con missili balistici, uccidendo quattro persone. Secondo il ministero degli Esteri ungherese, un ingresso dell'Ucraina nella Nato "nelle attuali circostanze" provocherebbe la "terza guerra mondiale"