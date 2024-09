Zelensky all'Onu: "Noi vogliamo la pace, Mosca vuole attaccare impianti nucleari"

Volodymyr Zelensky, durante l'Assemblea Generale dell'Onu, ha affermato che l'Ucraina "vuole mettere fine a questo conflitto più di ogni altro nel mondo" e lancia un monito per una possibile catastrofe atomica. Secondo il presidente ucraino, la Russia sta pianificando attacchi alle strutture nucleari ucraine aumentando il rischio di un incidente nella centrale di Zaporizhzhia, ancora occupata dalle forze di Mosca. Il Cremlino "può solo essere costretto alla pace. La guerra finirà ma non per concessioni a Vladimir Putin", aveva detto Zelensky poche ore prima. Il presidente russo avverte: "Una minaccia critica alla nostra sovranità sarà la base per una risposta nucleare"