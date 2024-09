Volkswagen Golf R 2024: sportiva compatta da 333 CV

Per quanto riguarda il design, la Casa tedesca ha lasciato gli esterni della nuova Golf R quasi invariati, apportando solo dei piccoli ritocchi. Le novità si concentrano soprattutto nel frontale ridisegnato, con le vistose prese d'aria laterali e i nuovi fari collegati da una barra illuminata, come già visto sul facelift della Golf normale. Tutti i modelli Golf R sono ora dotati di serie dei fari LED Plus. Per la prima volta, inoltre, la R ha anche un logo Volkswagen illuminato nella parte anteriore.