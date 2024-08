Voli internazionali: prezzi in calo

Non si arresta la voglia di viaggiare, ma i vacanzieri non sono più disposti a pagare i prezzi esorbitanti dell'anno scorso.

l'andamento si traduce in una maggiore offerta, fino al 90% in più per le tratte tra Italia e Brasile. Il che porta a un abbassamento delle tariffe da parte delle compagnie aeree che non vogliono restare con i posti invenduti. Per gli esperti, tutto dipende proprio dal maggiore numero di poltrone in vendita.