Strade allagate, tombini saltati e sottopassi a rischio a Milano, colpita in queste ore da un violento nubifragio. In un sottopasso di via Silla, nel quartiere Figino, quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell'allagamento. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare le persone bloccate all'interno delle vetture.