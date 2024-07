Vietare l'uso dei femminili in atti pubblici: ritirata la proposta leghista

Spinto dall'insofferenza verso le declinazioni al femminile dei titoli istituzionali - ministra, sindaca, assessora, avvocata, questora, prefetta - il senatore leghista Manfredi Potenti aveva scelto la strada del disegno di legge, per dire basta al relativo utilizzo negli atti pubblici, con tanto di deterrente: una multa fino a 5 mila euro per chi, ispirato dal politicamente corretto, non avesse rispettato l’eventuale divieto. La proposta di legge è stata ritirata.