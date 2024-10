Viaggio in aereo "dentro" l'uragano Milton

Ecco cosa si prova a viaggiare in aereo in direzione dell'uragano Milton. Lo hanno fatto i membri del National Oceanic and Atmospheric Administration per raccogliere dati utili per lo studio e la ricerca proprio su fenomeni come gli uragani. La NOAA è un'agenzia scientifica e normativa statunitense che si occupa di previsioni e monitoraggio delle condizioni meteo. L'uragano Milton spaventa la Florida e potrebbe essere il più grave uragano degli ultimi cento anni a colpire le coste degli Stati Uniti.