Vertice Ue-Consiglio di Cooperazione del Golfo

Si è svolto a Bruxelles il primo vertice tra i leader dell’Ue e dei Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg). Copresieduto dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dall’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, presidente di turno del Ccg, l’incontro è stato l’occasione per sviluppare un partenariato più stretto con i Paesi del Golfo (Emirati arabi uniti, Bahrein, Arabia Saudita, Oman, Qatar e Kuwait). L’obiettivo del vertice, dunque, è far progredire la cooperazione in materia di cooperazione economica, compresi scambi e investimenti, energia, sostenibilità e clima, connettività. I temi centrali sono stati due: guerra in Ucraina e Medio Oriente con l’Europa, rappresentata da Michel e von der Leyen, che ha chiesto di lavorare insieme a sostegno dell’Ucraina e i Paesi del Golfo che hanno espresso preoccupazione per guerra condotta da Israele nei Territori palestinesi e chiesto l’immediato cessate il fuoco.