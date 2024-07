Vertice Nato, test decisivo per Biden

Il primo test superato: Joe Biden ha accolto i leader della Nato per celebrare i 75 anni dell'alleanza atlantica pronunciando un discorso energico e offrendo sul palcoscenico mondiale una delle più forti apparizioni pubbliche recenti. Sono ore cruciali, per il presidente americano, 81 anni, il più anziano di sempre alla ricerca della rielezione ma sommerso da critiche e pressing perché lasci. I sospetti sulla lucidità di Biden, sul suo stato di salute, circolano da tempo ma sono riesplosi con prepotenza dopo il duello tv con il rivale repubblicano Donald Trump. Ecco allora il vertice nato trasformato in una sorta di check up di salute pubblico che potrebbe essere determinante per il proseguimento della campagna elettorale di Biden.