Verso la Manovra, allarme Sud

La Manovra economica arriva in Parlamento a inizio settimana e il clima politico si surriscalda sui contenuti non si sa ancora molto oltre alla sintesi presentata al termine del Consiglio dei ministri di martedì sera dal ministro dell'Economia Giorgetti, ma i partiti chiedono già qualche modifica. Il governo è aperto a possibili miglioramenti, purché a saldi invariati, fa sapere il titolare degli affari regionali calderoli. La Lega preme per estendere la flat tax anche alle partite Iva e al contempo frena sull'aumento della tassa sui bitcoin previsto dalla Manovra. Cresce poi l'allarme per il Sud: il timore è che la Manovra possa aumentare le diseguaglianze tra nord e sud, soprattutto in vista dell'entrata a regime dell'autonomia differenziata.