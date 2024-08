Venezuela, veglia per chiedere la liberazione dei prigionieri politici

Decine di manifestanti si sono radunati a Caracas, in Venezuela, in una veglia per chiedere la liberazione dei prigionieri politici. Dopo le elezioni presidenziali del 28 luglio, le forze di sicurezza hanno arrestato migliaia di persone nella manifestazioni in cui è stato contestata la legittimità del voto che ha portato alla rielezione di Nicolas Maduro. L'organizzazione venezuelana per i diritti umani Foro Penal riferisce che 1.229 persone sono state arrestate. Altre 24 persone sono state uccise, secondo il gruppo locale per i diritti umani Provea.