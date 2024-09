Venezuela, il presidente Maduro anticipa il Natale a ottobre per placare le proteste

Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato durante il suo programma televisivo che quest'anno le festività natalizie inizieranno a ottobre. "In omaggio a voi, in gratitudine a voi, decreterò un Natale anticipato per il 1° ottobre”, ha detto il leader venezuelano tra gli applausi del pubblico in studio. L'annuncio arriva dopo un mese di disordini politici nel Paese, a seguito di elezioni presidenziali molto contestate che hanno portato alla detenzione di migliaia di persone. L'anno scorso Maduro aveva decretato l'inizio del Natale per il 1° novembre e quest'anno ha deciso di anticipare di un mese. “Il Natale è arrivato con pace, felicità e sicurezza”, ha dichiarato.