Caos in Venezuela dopo le elezioni. Migliaia di persone hanno invaso le strade delle principali città per protestare contro la pretesa di vittoria del presidente Nicolas Maduro al grido di "libertà, libertà". Forze armate in motocicletta sono state messe in campo e hanno arrestato centinaia di cittadini. L'opposizione venezuelana sostiene che il candidato Edmundo González Urrutia abbia vinto le elezioni.