Venezia 81, Angelina Jolie sul red carpet: l'abbraccio con Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher

Alla Mostra del Cinema di Venezia è stato il giorno di Angelina Jolie. L’attrice è al Lido per la presentazione del film 'Maria', biopic femminile diretto dal regista cileno Pablo Larrain che ripercorre la vita di Maria Callas. Jolie si è messa in posa sul tappeto rosso bersagliata dai fotografi indossando un abito di voile beige con cappa corta di pelliccia in tinta, magrissima, statuaria, con i capelli lunghi miele e la bocca rosso acceso. Sul red carpet l’abbraccio con Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher che interpretano maggiordomo e governante che per 40 anni sono stati al servizio della cantante lirica.