Vannacci, le parole sui "tratti somatici" di Paola Egonu scatenano la polemica

"Sono contentissimo che la squadra italiana di volley abbia vinto… faccio i complimenti anche a Paola Egonu, bravissima atleta. Non ho mai messo in dubbio la sua italianità, ma ribadisco che i suoi tratti somatici non rappresentano la maggioranza degli italiani". A congratularsi è Roberto Vannacci. Ma la sua sottolineatura, sulla pallavolista italiana di colore, accende ancora una volta la polemica. Insomma il Vannacci pensiero, già motivo di querela da parte della Egonu, la scorsa primavera, poi archiviata, non cambia.