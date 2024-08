Vannacci sul murale di Egonu: "Oltraggio, ma è anche colpa di chi mette attrici nere per fare Giulietta"

Anche questa volta le parole di Vannacci hanno suscitato diverse reazioni. "Va mandato a casa", ha detto Maurizio Gasparri, capogruppo dei senatori di Forza Italia, che non usa mezzi termini commentando le ultime uscite del generale. "Nel caso di Vannacci, che ha preso voti dicendo cose condivise in tutti i bar e in tutti gli autobus, un po' di demagogia è facile seminarla, e forse tutti siamo incorsi in questo peccato... dopodiché uno che finge di perdere l'equilibrio nella metropolitana per toccare uno e vedere com'è la sua pelle, a me pare uno che ha qualche problema. Va mandato a casa uno che dice queste cose".