Usa, verso il duello tv tra Harris e Trump

La vicepresidente degli Stati Uniti e candidata del Partito democratico alla Casa Bianca, Kamala Harris, si è detta "pronta" ad affrontare il primo, cruciale dibattito contro il suo avversario repubblicano, Donald Trump, in programma domani a Philadelphia. Harris ha mostrato il pollice alzato a giornalisti durante una pausa dai preparativi in vista del dibattito, durante la quale Harris si è concessa una passeggiata col marito Dough Emhoff, nei pressi di una base della Guardia nazionale alle porte di Pittsburgh, in Pennsylvania. "Sono pronta", ha affermato la vicepresidente rivolgendosi ai giornalisti.