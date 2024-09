Usa, sparatoria in un liceo

Ha 14 anni, ma sarà processato, e trattato come un adulto, il presunto autore della sparatoria avvenuta all'interno di un liceo di Winder, in Georgia, costata la vita a 4 persone. Due studenti, quattordicenni, come il killer, e due insegnanti di 39 e 53 anni. I feriti sono una decina. Il ragazzo è entrato a scuola, dove ha assistito a parte di una lezione di algebra, poi, uscito dall'aula, ha iniziato a sparare con un fucile semiautomatico. Il sospettato è stato bloccato dagli agenti, e si è immediatamente arreso.