Usa, rush finale per Harris e Trump

Rush finale alle elezioni Usa: a tre giorni dal voto, Donald Trump e Kamala Harris si sfidano a distanza negli ultimi comizi in tre Stati. E in queste ore decisive arriva l'endorsement del New York Times: "Trump minaccia la democrazia, votate Harris". Intanto i mercati scommettono sul tycoon. Nell'ultimo mese i titoli e gli asset che dovrebbero beneficiare di una sua vittoria hanno corso molto: dal bitcoin al social del tycoon Truth, da Tesla dell'alleato Elon Musk fino all'oro e al dollaro. E corre anche Wall Street, che vede con favore il taglio delle tasse alla Corporate America.