Usa, nato cucciolo di pangolino dal ventre bianco allo zoo di Chicago

Un nuovo pangolino dal ventre bianco è nato in uno zoo della zona di Chicago. I cuccioli di pangolino sono chiamati "pangopups" e il nuovo nato è venuto alla luce il 25 luglio presso il Brookfield Zoo di Chicago a Brookfield, Illinois. Secondo lo zoo, le popolazioni di tutte le otto specie di pangolini presenti al mondo sono in declino, con le specie che variano da vulnerabili a in pericolo critico. I pangolini sono tra i mammiferi più trafficati al mondo. Si stima che 200mila esemplari vengano catturati illegalmente ogni anno per il commercio di carne di animali selvatici. Le loro scaglie vengono anche utilizzate nella medicina asiatica e nella produzione di gioielli.