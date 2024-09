Usa, l'uragano Francine si indebolisce e si sposta nell'entroterra

L'uragano Francine si è indebolito dopo aver colpito la Louisiana mercoledì sera con venti di 155 km/h, lasciando senza corrente case e aziende. La tempesta si è poi spostata velocemente verso New Orleans, colpendo la città con piogge torrenziali. Secondo i meteorologi, sono possibili da 8 a 15 centimetri di pioggia in alcune zone del Mississippi, dell'Arkansas, del Tennessee, dell'Alabama, della Georgia e della Florida Panhandle e fino a 25 centimetri in alcune zone dell'Alabama e della Florida.