Usa, il ritorno di nove cuccioli di coyote in natura

La San Diego Humane Society ha rimesso in libertà nove coyote dopo averli allevati al Ramona Wildlife Center. Il personale del Project Wildlife, in collaborazione con la San Diego River Park Foundation, ha liberato i coyote all'Eagle Peak Preserve, vicino a Julian. Adesso hanno sei mesi, sono arrivati al centro in momenti diversi tra marzo e maggio, quando avevano circa 4-6 settimane. Inizialmente, il personale del Project Wildlife li ha nutriti con il biberon finché non sono stati abbastanza grandi da mangiare da soli. Una volta pronti, il team li ha portati in un habitat all'aperto e li ha monitorati a distanza per evitare l'imprinting umano.