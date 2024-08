Usa, Harris e Trump pronti al duello in tv

“Sono onorata, abbiamo molto lavoro da fare”, ha detto l’attuale vicepresidente, Kamala Harris, dopo essersi assicurata i voti dei delegati necessari per la designazione di candidata dem alla corsa per la Casa Bianca. E subito il suo rivale si è detto disponibile a un dibattito in diretta tv su Fox News il prossimo 4 settembre in Pennsylvania: un appuntamento già accettato da Harris. "Sarà organizzato con le stesse regole del dibattito andato in onda su Cnn tra Biden e Trump", hanno fatto sapere dal canale televisivo vicino ai repubblicani. L'unica differenza sarà la presenza di pubblico in sala.