Usa, governatori dem: "Biden idoneo all'incarico, lo sosterremo"

Biden sempre più in bilico giornali americani certi del ritiro ma il presidente non molla.aumentano le pressioni per il subentro della sua vice, Kamala Harris, 25 deputati chiedono il cambio in settimana e anche Obama è favorevole. Nei sondaggi il divario in favore di Trump è cresciuto da tre a sei punti. Il presidente americano, Joe Biden, è '"doneo all'incarico". Lo ha detto il governatore democratico del Minnesota Tim Waltz dopo l'incontro con Biden alla Casa Bianca, cui hanno partecipato anche altri governatori dem. Lo riporta la Cnn.