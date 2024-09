Usa, centinaia di nuotatori alla "Chicago River Swim"

Centinaia di persone hanno preso parte alla prima edizione della "Chicago River Swim", una gara di beneficenza per raccogliere 150mila dollari per la ricerca sulla SLA e 50mila dollari per finanziare lezioni di sicurezza in acqua per 2mila bambini di comunità svantaggiate. Doveva essere la prima volta in 116 anni che nuotatori gareggiavano in acque libere nel fiume Chicago. Invece, per ragioni sanitarie, si è deciso di far svolgere la gara nel lago Michigan. I partecipanti hanno intrapreso un viaggio simbolico lungo il fiume in barca prima di una nuotata in acque libere dalla spiaggia di Ohio Street, a Chicago, nel lago Michigan.