Usa, avvistata una megattera senza coda a Lopez Island

Una megattera, mutilata della sua pinna caudale, è stata avvistata nelle acque a sud di Lopez Island, nelle San Juan Islands (Washington). La balena, probabilmente incastrata in attrezzi da pesca, ha perso la parte fondamentale del corpo che le serve per nuotare. "È come se le avessero amputato le gambe", ha dichiarato Jessica Farrer, direttrice della ricerca al Whale Museum. Le immagini mostrano chiaramente la gravità della ferita e la sofferenza dell'animale, condannato a una lenta e dolorosa agonia.