Usa 2024, Kamala Harris al suo primo comizio a Milwaukee

Senza investitura ufficiale, ma con la candidatura quasi in tasca, Kamala Harris inizia la sua campagna. Vola a Milwaukee, proprio dove si è appena conclusa la convention di Trump. "La strada per la Casa Bianca passa per il Wisconsin", dice Harris e attacca Trump: "Vuole riportare il nostro Paese indietro". Dopo il ritiro di Joe Biden, il partito democratico si è mosso rapidamente, schierandosi subito in massa con lei. Secondo un sondaggio di questi giorni, Harris avrebbe il sostegno di almeno 2.688 delegati. "Non abbiamo paura di lavorare sodo, voglio unire il partito per vincere a novembre", ha assicurato Harris, ribadendo la sua "profonda gratitudine" a Biden per il suo servizio alla nazione.