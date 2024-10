Usa, 100 procioni le invadono il cortile: "salvata" dalla polizia

Decisamente un’insolita sorpresa quella che si è trovata di fronte una donna di Poulsbo, cittadina dello Stato di Washington. Aprendo la porta di casa, ad attenderla in cortile, ha trovato infatti un centinaio di procioni, che si erano avvicinati all’abitazione in cerca di cibo. Allarmata dal numero degli ospiti, la donna ha deciso di chiedere aiuto e ha chiamato la polizia. Agli agenti ha spiegato di essere solita dare da mangiare ai procioni, ma di non aver avuto mai così tante, e insistenti, richieste contemporaneamente.