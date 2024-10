Uragano Milton verso la Florida, Biden: "La tempesta del secolo"

Le dimensioni dell'uragano Milton si sono più che raddoppiate rispetto a ieri, secondo gli ultimi dati del National Hurricane Center. I venti dell'uragano si estendono ora per oltre 400 chilometri dal centro, rispetto ai 170 chilometri di ieri. L'impatto dell'uragano sulla terraferma è atteso per le prossime ore, ma non è ancora possibile determinare con esattezza in quale parte della penisola della Florida avverrà. "Milton è la tempesta del secolo", ha detto Biden. "Può essere catastrofico", gli ha fatto eco Kamala Harris.