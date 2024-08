Un 15enne inventa un sapone per curare il melanoma: è il Giovane dell'anno per il Time

Heman Bekele, un giovane studente etiope-statunitense di 15 anni, è stato nominato “Ragazzo dell’anno 2024” dalla rivista Time. Il riconoscimento è per aver trasformato un medicinale per il cancro alla pelle da 40mila dollari in un sapone accessibile a tutti. Arrivato negli Stati Uniti all'età di 4 anni, dopo aver lasciato l'Etiopia con i genitori, ha potuto studiare in scuole prestigiose grazie ai sacrifici della famiglia. Lo scorso ottobre, Heman è stato selezionato dalla 3M e da Discovery Education come vincitore della Young Scientist Challenge, un concorso che premia gli scienziati innovativi tra i più giovani. Così ha ottenuto un premio di 25.000 dollari e la possibilità di lavorare nei laboratori della Johns Hopkins, dove ha sviluppato la sua invenzione.