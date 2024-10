Ue, al lavoro per il divieto assoluto di fumo

La Commissione europea prepara l'ennesimo divieto dall'alto. A pochi giorni dalla scadenza del mandato dei vecchi commissari, Bruxelles sta per approvare il divieto assoluto di fumo. Non solo negli ambienti interni, ma anche all'aperto. Nei luoghi esterni degli edifici pubblici, ma anche alla fermata dei mezzi pubblici, nei dehors dei bar e ristoranti e nei parchi pubblici. Il divieto riguarda non solo le sigarette e sigari, ma anche le cosiddette svapo, i prodotti a tabacco riscaldato che non producono fumo passivo, ma aerosol.