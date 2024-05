Ue, Bonino: "Se non cambiamo il diritto di veto non andremo da nessuna parte"

"Se non cambiamo il diritto di veto credo che non andremo da nessuna parte". Così Emma Bonino, leader di +Europa, durante l'iniziativa "I have a dream. Europa del futuro: giovani e leader a confronto", organizzata da Tgcom24 e ospitata da Parlamento europeo e Commissione europea.

"La prima cosa da fare è trovare un accordo per modificare i trattati, a cominciare dal diritto di veto - ha aggiunto -. Non sarà una cosa facile, ma non è neanche utopica. L'Europa a due velocità l'abbiamo già sperimentata sull'euro e su Schengen e ha funzionato", ha aggiunto Bonino.

"Dobbiamo parlare con i giovani, ma anche agli anziani. L'Europa è il nostro solo destino. Questa Europa deve assolutamente rafforzarsi per essere presente ai tavoli negoziali", ha proseguito la candidata alle europee della lista Stati Uniti d'Europa.

"È chiaro che come sarà la prossima Europa dipende da voi - ha inoltre detto alla platea di giovani -. Dovete decidere voi perché la leadership europea non cade dal cielo e il destino dell'Europa e di voi tutti non è scritto nel marmo", ma "dipende da voi. Non è che poi, però, non andate a votare e dopo vi lamentate. Così è troppo facile".