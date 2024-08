Ucraina, Zelensky: "Testato nuovo missile balistico"

L'Aiea lancia l'allarme nucleare per gli scontri nel Kursk. Dopo aver visitato la centrale russa nella regione, il direttore generale dell'Agenzia Grossi ha detto che nell'impianto "esiste il pericolo di un incidente nucleare", affermando di aver "visto tracce di attacchi di droni" sul territorio. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato che Kiev ha eseguito con successo il test del primo missile balistico di fabbricazione nazionale e ha aggiunto che caccia F-16 sono stati usati per respingere gli ultimi attacchi aerei russi. Il Cremlino: "Non ci fermeremo".