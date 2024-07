Ucraina, Putin a Orban: "Pronto a parlare del conflitto"

La presidenza ungherese del Consiglio dell'Unione europea non ha il mandato di avviare i negoziati sull'Ucraina, ma potrebbe incoraggiare le parti a intraprendere la strada dei colloqui. Lo ha affermato questa mattina il primo ministro ungherese Viktor Orbán. Il primo ministro ungherese, dopo essersi recato martedì scorso a Kiev, è atteso oggi a Mosca per un incontro con il presidente russo. "Non ha nessun mandato per agire" ha subito tuonato il presidente del consiglio europeo Charles Michel. Gli fa eco l'alto rappresentate della politica estera a fine mandato, Joseph Borrell, che ricorda che la visita a Mosca va considerata come "un semplice bilaterale tra Russia e Ungheria".